النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق شقة في عين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية لبيان الاسباب وحضر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة .

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء وتم الدفع بسيارتين إطفاء إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المحاورات، وتم إخماد الحريق دون خسائر بشرية وتبين احتراق معظم محتويات الشقة فى الحريق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.