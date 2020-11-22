المفوض التجارى الكندى لمصر: سعداء بالتعاون الجديد بين البلدين فى التنقيب عن الذهب

كتبت ريم عبد الحميد

أعربت ياسمين وهاب، المفوض التجارى الكندى لمصر ولبنان، عن سعادتها بالتعاون الاقتصادى الجديد بين مصر وكندا.

@JasmineWahhab: “سعداء بأن نشهد تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الكندي-المصري، والريادة الكندية العالمية في مجال التنقيب المستدام.

وفخورين بحصول @B2GoldCorp و @BarrickGold على حقوق التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية المصرية 👏🏽". 🇨🇦🤝🇪🇬 https://t.co/fl2ec4duei — Canada in Egypt (@CanEmbEgypt) November 22, 2020

وقال وهاب فى تغريدة على "تويتر"، قبل قليل: "سعداء بأن نشهد تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادى الكندى - المصرى، والريادة الكندية العالمية فى مجال التنقيب المستدام. ‏وفخورين بحصول شركتى "بى تو جولد كورب"، و"باريك جولد" على حقوق التنقيب عن الذهب فى الصحراء الشرقية المصرية".

مع نهاية الأسبوع الماضى، أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن نتائج المزايدة الأولى للذهب التى تم طرحها شهر مارس الماضى العروض المقدمة للمزايدة، حيث جرى تقييمها بشفافية واضحة وفق التقييمات المالية والفنية المنشورة على الموقع الإلكترونى للمزايدة بموقع هيئة الثروة المعدنية.

وفازت بهذه القطاعات سبع شركات عالمية وهى شركات سنتامين الاسترالية - والشركات الكندية Barrick GOLD geolgy – وLotus Gold Corporation – B2Gold – Red Sea Resources – وشركتين إنجليزيتين –AKH gold ومناجم النوبة - SRK و4 شركات مصرية تضم MDEAF - والعبادى - وشمال أفريقيا للتعدين والصناعة - وإبداع فور جولد.

ومن المقرر أن تتم عمليات البحث والاستكشاف ستتم وفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة بشكل فورى للإسراع بالعمليات على أن يتم إصدار القانون عند تحقيق الكشف التجارى للإنتاج.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم استثمارات الشركات الفائزة فى المرحلة الأولى من المزايدة العالمية للبحث والتنقيب عن الذهب حوالى 60 مليون دولار.