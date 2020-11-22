المصرية للاتصالات تصلح كابينة تليفون متهالكة بحوض عبيدو بالخصوص فى القليوبية

كتبت ـ شيماء حمدى

أكدت الشركة المصرية للاتصالات فى ردها الرسمى على شكوى واردة لليوم السابع عبر خدمة صحافة المواطن بعنوان : أهالي سكان حوض عبيدو بالخصوص القليوبية يشكون انقطاع خدمة التليفون والانترنت من 10 أيام، أنه تم التواصل مع المهندس رئيس قطاع القاهرة الجديدة، وتم عمل الصيانة اللازمة للكابينة، وتجديد الأسلاك لتجنب الأعطال مستقبلا.

شكل الكابينة بعد التعديل

وكان القارئ محمد عباس عبد الحميد من سكان حوض عبيدو بالخصوص القليوبية، أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، بسبب انقطاع الانترنت والتليفون الارضي منذ 10 أيام، وتضررت مصالحنا ومصالح أبنائنا بالثانوية العامة لعدم قدرتهم على استخدام التابلت المدرسي، قائلا :"خاطبنا الشركة وقمنا بعمل شكاوى كان آخرها 27447270 ولكن لا حياة لمن تنادي وكل الموظفين ليس لديهم رد".

شكل الكابينة قبل التصليح

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا "التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".