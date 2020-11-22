اليوم السابع
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العثور على طفلة حديثة الولادة بجوار مقابر الشيخ مصلح بالخانكة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 08:01 م
العثور على طفلة حديثة الولادة بجوار مقابر الشيخ مصلح بالخانكة رضيعة -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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عثر أحد المواطنين على طفلة حديثة الولادة بجوار مقابر بدائرة مركز الخانكة، وجرى تسليمها لمركز شرطة الخانكة، والذى بدوره قام بإرسالها إلى مستشفى الخانكة المركزى، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء فخر الدين عربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد عبدالسلام مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من وليد عثمان، بعثوره فجرا علي طفلة حديثة الولادة ومجهولة الهوية بجوار مقابر الشيخ مصلح، التابعة لمركز الخانكة.

 

وعلي الفور تم تسليم الطفلة لمركز شرطة الخانكة، والذي بدوره قام بتحويلها لمستشفي الخانكة المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليها وتوفير الرعاية اللازمة لها، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

العثور على طفلة رضيعة

اخبار الحوادث

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