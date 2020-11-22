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الصحة العالمية تعلن تسجيل 604 آلاف و943 إصابة جديدة بكورونا بالعالم خلال يوم

الأحد، 22 نوفمبر 2020 08:17 م
الصحة العالمية تعلن تسجيل 604 آلاف و943 إصابة جديدة بكورونا بالعالم خلال يوم الصحه العالميه
كتب أحمد عرفة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، تسجيل 604943 إصابة جديدة بفيروس كورونا عبر العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، جاء من البيانات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، أن حصيلة الإصابات في العالم بلغت 57882183 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 1377395 حالة، وذلك بعد تسجيل 9237 وفاة جديدة منذ يوم السبت.

وأوضح بيان منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 44% من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في الأمريكيتين (270290)، تليهما أوروبا (232897) وجنوب شرقي آسيا (55697).

وتأتي الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول ذات العدد الأكبر في الإصابات (11789012)، تليها الهند (9095806 حالات) والبرازيل (6020164 حالة) وفرنسا (2089353 حالة) وروسيا (2089329 حالة) وإسبانيا (1556730 حالة) وبريطانيا (1493387حالة) وإيطاليا (1380531 حالة) والأرجنتين (1359042 حالة) وكولومبيا (1233969حالة) والمكسيك (1025969 حالة) وبيرو (946087 حالة).


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