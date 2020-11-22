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"الصحة العالمية" تحذر من انهيار المنظومة الصحية بغزة أمام كورونا خلال أسبوعين

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:25 م
"الصحة العالمية" تحذر من انهيار المنظومة الصحية بغزة أمام كورونا خلال أسبوعين فيروس كورونا
كتب : أحمد جمعة

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أكد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة عبدالناصر صبح، أن المنظومة الصحية لن تصمد لأكثر من أسبوعين، إذا استمرت الزيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا.

 

وذكر صبح في تصريحات نقلها موقع أمد الفلسطينى أن "قطاع غزة يسجل ما بين 25% إلى 30% من العينات الإيجابية، وهذا مؤشر خطير يدل على استهتار المواطن وعدم وعيه بإجراءات السلامة والوقاية".

 

ولفت إلى أن زيادة أعداد المصابين خلال الأسبوع المنصرم مقلقة جدًا، لأن فيها استنزاف لقدرات المنظومة الصحية الموجودة في قطاع غزة، لافتا إلى ان الوضع الوبائي في غزة صعب جدا، وهذا يتطلب التزامًا جادًا من المواطنين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، واتباع جميع التعليمات والأمن والسلامة.


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