الداخلية: رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين انتخابات مجلس النواب

أنهت الداخلية الإستعدادات الأمنية لتأمين جولة الإعادة بإنتخابات مجلس النواب من خلال استنفار أمنى مكثف ورفع درجة الإستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين جولة الإعادة بإنتخابات (مجلس النواب).. يأتى ذلك استمراراً للخطة الأمنية الشاملة التى إعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية ، والتى إعتمدت فى أحد محاورها الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع ، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام .
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