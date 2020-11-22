الخارجية الأمريكية تعلن انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه اعتبارا من اليوم الأحد، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد طرفا فى معاهدة الأجواء المفتوحة، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، أكد سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولى أنتونوف، أن وزارة الدفاع الروسية وغيرها من الهيئات الحكومية المعنية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية الخميس الماضى عن السفير الروسى تعليقا على مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكى "لن نتمكن من رؤية ما يجري على أراضي الولايات المتحدة".

وقال فى مؤتمر عبر الفيديو ينظمه مركز المصلحة الوطنية ومقره واشنطن "إنها خطوة خطيرة للغاية اتخذتها الولايات المتحدة، وأنا متأكد من أن وزارة الدفاع والهيئات الأخرى المعنية ستتخذ الخطوات المناسبة في النهاية لحماية المصالح الوطنية لوطننا الأم".