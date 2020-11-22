اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: إيران تشكل خطرا مركزيا على الشرق الأوسط

الأحد، 22 نوفمبر 2020 11:02 م
الخارجية الأمريكية: إيران تشكل خطرا مركزيا على الشرق الأوسط بومبيو
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن إيران ما زالت تشكل خطرا مركزيا على الشرق الأوسط، موضحا أن العقوبات على إيران منعتها من تمويل حزب الله والمليشيات فى العراق.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال حواره مع قناة العربية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حكومة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، من أجل استقرار وازدهار العراق.

وأوضح مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من إظهار حقيقة المخاطر التي تشكلها إيران في المنطقة، لافتا إلى أن دول المنطقة تدرك الآن التهديد المشترك الذى تشكله إيران .

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن القيادة الفلسطينية رفضت التعاون مع إسرائيل.

 


مايك بومبيو

ايران

عقوبات

امريكا

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