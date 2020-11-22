وقال كورتس - فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن خطة التوسع في اختبارات كورونا الجماعية ستمضى قدما و إن الكثير من الدول ستطلب الاستعانة بخبراتنا من اجل العودة الى الحياة الطبيعية مرة أخرى.



وأضاف كورتس أن الاختبارات الجماعية هي فرصة كبيرة لتجاوز الأزمة معًا وللحفاظ على عدد الإصابات تحت السيطرة حتى اتساع استخدام التطعيم، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات يمكن أن تنقذنا من المزيد من عمليات الإغلاق مستقبلا .



وذكر كورتس أن الإغلاق يعد تحديًا نفسيًا لنا جميعًا ويكلف الاقتصاد مئات الملايين من اليوروهات، مشيرا الى ان الحكومة تتعامل مع الأزمة بشفافية شديدة وأنه متمسك بوعوده للمواطنين بأنه سيكون لدينا جزء كبير من الحياة الطبيعية في الصيف المقبل.

