الحكومة الإثيوبية والحزب الحاكم يرفضان التفاوض مع جبهة تيجراى

كتب سمير حسنى

أعلنت الحكومة والحزب الحاكم في إثيوبيا رفضهما أي تفاوض مع جبهة إقليم تيجراي، التى تشهد مواجهات عسكرية منذ عدة أيام، قتل على إثرها العشرات وفر الألآف نحو السودان بسبب المعارك الضارية فى المنطقة، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

كان آبى أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أكد أن القوات الإثيوبية حررت، أمس السبت، منطقة أديجرات وأحكمت السيطرة عليها، ضمن إطار حملة عسكرية تنفذها فى إقليم تيجراى المعارض شمال البلاد، مشيرا إلى أن المواطنون بدأوا فى العودة إلى أنشطتهم الطبيعية تحت حماية قوات الأمن، مؤكدا أنه مع الشعب الإثيوبى بأكمله سنعمل على تسهيل تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية.

وقال آبى أحمد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "مهمة إنفاذ القانون وانتصار قوات الدفاع الإثيوبية على مدى الأيام القليلة الماضية مثير للإعجاب، بعد أن سيطرت قواتنا على المنطقة المحيطة بأديجرات الليلة الماضية، وقاموا اليوم بتحرير أديجرات بالكامل من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى".