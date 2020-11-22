التنمية المحلية: حظر الشيشة مستمر ..وغلق للمقاهى المخالفة

كتب رامى محيى الدين

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إن هناك حظر تام للشيشة طول ما فى كورونا وهناك مبادرة صوتك مسموع وسيكون هناك فرق متابعة ستنزل وستقوم بغلق ذلك المكان واللواء شعراوى أكد على منع تقديم الشيشة للمترددين وغلق المقافى والكافيهات التى تقدمها.



وبشأن المصالحات، قال قاسم، إن التصالح على مخالفات البناء شهد قفزة نوعية فى عدد المصالحات والتجاوب مع مد فترة التصالح حتى شهر 11، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة فى المقدمة، وهناك تغير نوعى فى ترتيب المحافظات خلال الشهرين الماضيين، ولا زال الباب مفتوحا للتصالح حتى نهاية الشهر.

وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن فكر إدارة الأزمة يقول إن التنسيق بين الأحياء والمراكز ومياه الصرف الصحى والمنطقة المركزية كلها فرق تعمل على الأرض مع الوحدات الخاصة بالصرف الصحى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم: تم التأكيد على التشديد على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وفى سبيل أن يسير نمط الحياة الطبيعية بالرتم خاصته لابد من تطبيق الغرامات على المخالفين للإجراءات الاحترازية وغلق المحللات والمقاهى الغير ملتزمة بالإجراءات لمدة 3 أيام وتطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات وتطبيق التعقيم والتطهير بكل المراكز والمصالح الحكومية.