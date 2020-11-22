اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

البدء فى رصف كوبرى قلما ووضع اللمسات النهائية لافتتاح المرحلة الثانية.. صور

الأحد، 22 نوفمبر 2020 10:43 ص
البدء فى رصف كوبرى قلما ووضع اللمسات النهائية لافتتاح المرحلة الثانية.. صور وضع اللمسات النهائية لافتتاح كوبرى قلما
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت الشركة المنفذة لأعمال إنشاء كوبرى قلما التابعة لمركز ومدينة قليوب على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، وضع اللمسات النهائية لأعمال المرحلة الثانية بالكوبرى تمهيدا لافتتاحه أمام الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على الطريق الزراعى، حيث يتم الأن وضع الطبقة الأسفلتية النهائية للكوبرى.

وحقق كوبري قلما العلوي، على طريق القاهرة الإسكندري الزراعي بنطاق مدينة قليوب، سيولة مرورية كبيرة، حيث كانت تعاني هذه المنطقة زحام كبير جدا، إلى جانب تقدم أهالي المنطقة بالعديد من الشكاوى نتيجة الحوادث المتكررة بهذه المنطقة.

وأعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع إنشاء كوبرى قلما العلوى على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى عند مدخل قرية قلما مركز قليوب وسيتم تشغيله تجريبيا أمام المسافرين وحركة الطريق.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، أن المرحلة الأولى من تنفيذ الكوبري بدأت العمل للحد من التكدس المروري علي الطريق الزراعي، موضحا أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الكوبري فور الانتهاء من الأولى، كما وجه الأجهزة التنفيذية وإدارة المرور بتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة لتسهيل حركة السير على الطريق الزراعى.

وأعلن المحافظ أن تكلفة الكوبرى الإجمالية 215 مليون جنيه ويبلغ طول كل مرحلة منه 600 متر بعرض 24 مترا وبواقع 3 حارات لكل اتجاه ذهابا وإيابا وجرى التنسيق بين مجلس مدينة قليوب وإدارة المرور والشركة المنفذة لوضع الحواجز اللازمة لتييسير الحركة المرورية للقضاء على التكدسات المرورية بتلك المنطقة وحماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث.

أعمال الرصف بالمرحلة الثانية لكوبرى قلما
أعمال الرصف بالمرحلة الثانية لكوبرى قلما

 

أعمال الرصف لبدء التشغيل للكوبرى
أعمال الرصف لبدء التشغيل للكوبرى

 

اللمسات النهائية للانتهاء من المرحلة الثانية
اللمسات النهائية للانتهاء من المرحلة الثانية

 

خلال أعمال الرصف
خلال أعمال الرصف

 

قبل فتح المرحلة الثانية
قبل فتح المرحلة الثانية

 

وضع الطبقة النهائية للرصف
وضع الطبقة النهائية للرصف

 


اخبار القليوبية

مرور القليوبية

اخبار مصر

الحركة المرورية بالقليوبية

كوبرى قلما

طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

5 كبارى بالقليوبية تفك الضغط المرورى بتكلفة مليار و37 مليون.. كوبرى قلما يخفف زحام الطريق الزراعى.. و"الشرقاوية" يقلل الكثافات المرورية فى شبرا الخيمة.. و"أسنيت" يسهل عبور السيارات على طريق بنها- المنصورة.. صور

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 12:30 م

صور.. سيولة مرورية بعد تشغيل كوبري قلما بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

الأحد، 26 أبريل 2020 02:30 م

صور.. وزير النقل: إنهاء المرحلة الأولى من كوبري قلما بطريق مصر الإسكندرية الزراعى

السبت، 25 أبريل 2020 11:04 ص

محافظ القليوبية: فتح المرحلة الأولى لـ"كوبري قلما" للتشغيل التجريبي خلال ساعات

الجمعة، 24 أبريل 2020 05:57 م

نائب محافظ القليوبية تتفقد أعمال إنشاء كوبري قلما ومحطة صرف أبو سنة بقليوب

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:13 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة