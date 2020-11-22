البدء فى رصف كوبرى قلما ووضع اللمسات النهائية لافتتاح المرحلة الثانية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

بدأت الشركة المنفذة لأعمال إنشاء كوبرى قلما التابعة لمركز ومدينة قليوب على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، وضع اللمسات النهائية لأعمال المرحلة الثانية بالكوبرى تمهيدا لافتتاحه أمام الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على الطريق الزراعى، حيث يتم الأن وضع الطبقة الأسفلتية النهائية للكوبرى.

وحقق كوبري قلما العلوي، على طريق القاهرة الإسكندري الزراعي بنطاق مدينة قليوب، سيولة مرورية كبيرة، حيث كانت تعاني هذه المنطقة زحام كبير جدا، إلى جانب تقدم أهالي المنطقة بالعديد من الشكاوى نتيجة الحوادث المتكررة بهذه المنطقة.

وأعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع إنشاء كوبرى قلما العلوى على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى عند مدخل قرية قلما مركز قليوب وسيتم تشغيله تجريبيا أمام المسافرين وحركة الطريق.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، أن المرحلة الأولى من تنفيذ الكوبري بدأت العمل للحد من التكدس المروري علي الطريق الزراعي، موضحا أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الكوبري فور الانتهاء من الأولى، كما وجه الأجهزة التنفيذية وإدارة المرور بتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة لتسهيل حركة السير على الطريق الزراعى.

وأعلن المحافظ أن تكلفة الكوبرى الإجمالية 215 مليون جنيه ويبلغ طول كل مرحلة منه 600 متر بعرض 24 مترا وبواقع 3 حارات لكل اتجاه ذهابا وإيابا وجرى التنسيق بين مجلس مدينة قليوب وإدارة المرور والشركة المنفذة لوضع الحواجز اللازمة لتييسير الحركة المرورية للقضاء على التكدسات المرورية بتلك المنطقة وحماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث.



أعمال الرصف بالمرحلة الثانية لكوبرى قلما



أعمال الرصف لبدء التشغيل للكوبرى



اللمسات النهائية للانتهاء من المرحلة الثانية



خلال أعمال الرصف



قبل فتح المرحلة الثانية