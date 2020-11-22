الأمم المتحدة تدين الهجمات الصاروخية على المدنيين فى كابول الأفغانية

كتبت - هند المغربي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة الهجمات التى نُفذت بالصواريخ فى العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت، وأسفرت عن مقتل وإصابة الكثير من المدنيين.

وقال ستفيان دوجاريك المتحدث باسم الامن العام في بيان قدم الأمين العام أنطونيو جوتيريش تعازيه الحارة لأسر الضحايا وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وشدد الأمين العام على ضرورة إنهاء العنف في أفغانستان بشكل مُلـّح. وأبدى أمله في أن تتوصل مفاوضات السلام الأفغانية، بصورة عاجلة، إلى تهدئة الصراع ووقف الهجمات من أجل إنقاذ الأرواح.

وذكر البيان أن مؤتمر أفغانستان 2020 المقرر يومي 23 و24 نوفمبر الحالي، الذي تستضيفه كل من أفغانستان وفنلندا والأمم المتحدة، هو فرصة لتجديد الالتزامات تجاه التطورات السلمية والمستقبل المزدهر لأفغانستان.

كما استنكرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تعرض المدنيين لمثل تلك الهجمات العشوائية، وشددت على ضرورة تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.