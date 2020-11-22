اعتقال عشرات المشاركين باحتجاجات فى بيلاروسيا

قال نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن شرطة بيلاروسيا اعتقلت العشرات في العاصمة مينسك اليوم الأحد خلال أحدث مظاهرات مناهضة للحكومة تخرج خلال أشهر منذ إجراء انتخابات رئاسية مثيرة للجدل في أغسطس.

وتحدثت عدة وسائل إعلام في بيلاروسيا عن خروج الآلاف إلى شوارع العاصمة، واستخدام الشرطة قنابل الصوت لتفريق الحشد.

وقالت جماعة فيسنا-96 الحقوقية إنه جرى اعتقال 70 حتى الآن.

وطلب منظمو الاحتجاجات هذا الأسبوع من المشاركين التجمع في عشرات المواقع المختلفة في مينسك ثم تشكيل مجموعات أكبر ليجعلوا من الصعب على الشرطة السيطرة على الحشود.

ويخرج المعارضون في مظاهرات احتجاجية منتظمة منذ أغسطس، موجهين الاتهام إلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بتزوير نتائج الانتخابات لتمديد فترة حكمه المستمرة منذ 26 عاما، وينفي هو تزوير الانتخابات ورفض الاستقالة.