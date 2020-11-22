اعترافات مثيرة لقاتل مُسنة روض الفرج أمام النيابة: سرقت منها 1500 جنيه

كتب عبد الله محمود

أدلى المتهم بقتل مسنة بمنطقة روض الفرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عمر طارق مدير النيابة، قائلا إنه لم يجد في منزل الضحية سوى 1500 جنيه فقط.

كان فريق من النيابة، تحت إشراف المستشار بكر عبدالعزيز المحامي العام، قد انتقل لمناظرة الجثة، وتبين أنها لسيدة تبلغ من العمر 90 سنة، وبها إصابات طعنية بمنطقة البطن، حدثت من سلاح أبيض، وتعزى الوفاة للإصابات بمنطقة البطن.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة روض الفرج يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على مسنة مقتولة داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل تسلل إلى داخل الشقة لسرقتها، وعند تواجده داخل الشقة شعرت به فاستل سلاحًا وسدد لها 8 طعنات متفرقة لتسقط على الأرض مفارقة الحياة، وقتل المجني عليها خوفًا من افتضاح أمره، وسرق مشغولاتها الذهبية ومبالغ مالية وفر هاربًا. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.