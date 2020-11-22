اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اعترافات مثيرة لقاتل مُسنة روض الفرج أمام النيابة: سرقت منها 1500 جنيه

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:00 ص
اعترافات مثيرة لقاتل مُسنة روض الفرج أمام النيابة: سرقت منها 1500 جنيه جثه_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى المتهم بقتل مسنة بمنطقة روض الفرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عمر طارق مدير النيابة، قائلا إنه لم يجد في منزل الضحية سوى 1500 جنيه فقط.

 

كان فريق من النيابة، تحت إشراف المستشار بكر عبدالعزيز المحامي العام، قد انتقل لمناظرة الجثة، وتبين أنها لسيدة تبلغ من العمر 90 سنة، وبها إصابات طعنية بمنطقة البطن، حدثت من سلاح أبيض، وتعزى الوفاة للإصابات بمنطقة البطن.

 

وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة روض الفرج يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على مسنة مقتولة داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل تسلل إلى داخل الشقة لسرقتها، وعند تواجده داخل الشقة شعرت به فاستل سلاحًا وسدد لها 8 طعنات متفرقة لتسقط على الأرض مفارقة الحياة، وقتل المجني عليها خوفًا من افتضاح أمره، وسرق مشغولاتها الذهبية ومبالغ مالية وفر هاربًا. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


اعترافات المتهم

مقتل مسنة

سرقة اموالها

مشغولات ذهبية

روض الفرج

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التحقيق فى مقتل مسنة على يد عاطل فى روض الفرج

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:18 ص

جارتها دفعتها أرضا بسبب لهو الأطفال.. تفاصيل مقتل مسنة بالشرقية

السبت، 14 نوفمبر 2020 03:03 م

"أحسنت إليها فقتلتها".. خادمة تقتل مسنة بمساعدة زوجها وأصدقائهم.. استغلوا تواجدها بمفردها وهشموا رأسها بـ"شعلة غاز".. وكتموا أنفاسها لسرقة مصوغاتها الذهبية.. الشرطة تضبط المتهمين والنيابة تصطحبهم لتمثيل الجريمة

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 05:00 م

تفريغ الكاميرات وسماع شهود خطوات كشف لغز مقتل مسنة أفريقية بالعجوزة

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 05:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة