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اشتعال حرب أسعار لقاحات كورونا.. سعر Sputnik V أقل من فايزر ومودرنا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:34 م
اشتعال حرب أسعار لقاحات كورونا.. سعر Sputnik V أقل من فايزر ومودرنا لقاح كورونا
كتب سمير حسنى

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كشفت الشركة المصنعة للقاح الروسي سبوتنيك v، أن سعر لقاحها الخاص بفيروس كورونا سيكون أقل بكثير من سعر اللقاحات الامريكية لشركتى فايزر والذى وصل إلى 20 دولارا تقريبا، ولقاح مودرنا والذى وصل إلى 39 دولارا للجرعة.

سبوتنيك

وكتب حساب الشركة على تويتر: سيكون سعر Sputnik V أقل بكثير.

كان رئيس مجلس إدارة شركة مودرنا، نوبار أفيان ، أكد أنه تم استثمار مليار دولار في إطار البحث عن لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مودرنا: تعاونا مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على الصعيد المالي واللوجستي.، وتابع: لم يكن للانتخابات الأمريكية أي تأثير على جهود توفير اللقاح.


لقاح كورونا

لقاح سبوتنيك

اللقاح الروسي

روسيا

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