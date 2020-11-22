اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين جولة إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:00 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين جولة إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب قوات الشرطة ـ
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهت الأجهزة الأمنية استعدادتها لتأمين انتخابات جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى غدًا الاثنين، حيث واصلت وزارة الداخلية الاستعدادات الأمنية بكافة مديريات الأمن لتأمين انتخابات جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

حيث اعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها ، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام .


الانتخابات

الانتخابات البرلمانية

المرحلة الأولى

جولة الإعادة

جولة الإعادة من المرحلة الأولى

الهيئة الوطنية للانتخابات

انتخابات 2020

الداخلية

لجان الانتخابات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الوحدات المحلية بالمنيا تستعد لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب

السبت، 21 نوفمبر 2020 12:16 م

30 مرشحا فى 5 دوائر انتخابية بجولة الإعادة لانتخابات النواب بالمنيا.. مستقبل وطن والشعب الجمهورى فى مواجهة المستقلين.. تنسيق بين الأجهزة استعدادا لانطلاق ماراثون الإعادة.. وتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

السبت، 21 نوفمبر 2020 10:53 ص

"الإسكندرية" تدخل الإعادة من ماراثون انتخابات النواب بكامل دوائرها عدا "العطارين"

السبت، 21 نوفمبر 2020 08:00 ص

انتخابات مجلس النواب الجديد تصل محطتها الأخيرة 14 ديسمبر بحسم 211 مقعدا متبقيا.. نتيجة الجولة الأولى لمحافظات المرحلتين الأولى والثانية تعتمد 63٪ من المقاعد بفوز 73 بالفردى وحصد القائمة الوطنية لـ284 مقعدا

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 05:09 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة