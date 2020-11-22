وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و761 حالة، بينما توفي 60 شخصًا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 92 شخصًا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.