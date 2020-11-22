ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 58 ألفا و160 حالة فى سنغافورة

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أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الأحد ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفا و160 حالة بعد تسجيل 12 إصابة وافدة من الخارج خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، أنها لم تسجل أي إصابات أو وفيات على المستوى المحلي بفيروس كورونا وذلك لليوم الثاني عشر على التوالي، ولم تُسجل أيضا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 28 وفاة، بينما توفي 15 مصابا لأسباب أخرى وتعافى 58 ألفا و64 حالة.