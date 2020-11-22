اختيار مستشفى بنى سويف الجامعى ضمن أول 7 جامعات لتطبيق الميكنة الرقمية

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن اختيار مستشفى بنى سويف الجامعى ضمن أول سبع جامعات على مستوى الجمهورية يتم فيها تطبيق نظام الميكنة الرقمية.

وأوضح الدكتور منصور أنه سيتم عقد اجتماع يوم 27 نوفمبر الحالى لكيفية تطبيق البرنامج والاحتياجات المطلوبة بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية ووزارة الاتصالات.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف أن ميكنة المستشفى تعتبر نقلة نوعية بالخدمة الطبية داخل المستشفى حيث إن المريض منذ دخوله وخروجه من المستشفى يتم تحويله تلقائيا إلى العيادات المختلفة والصيدلية لصرف العلاج اللازم، ما يسهل التعرف على التاريخ المرضى للمريض وسرعة تشخيص الحالة.