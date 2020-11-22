اليوم السابع
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أمن القاهرة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينتى والرحاب

الأحد، 22 نوفمبر 2020 08:25 م
أمن القاهرة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينتى والرحاب حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينتى و الرحاب
كتب عبد الرحمن سيد

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة ليلية مكبرة بمدينة الرحاب ومدينتي  للحفاظ على المظهر الحضارى بشوارع العاصمة وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات وغلق كافة الأنشطة المخالفة وإزالة المعوقات التي قد تؤثر فى الحركة المرورية بالشوارع والميادين والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدى لكافة المخالفات منعا لتفاقمها بالعاصمة.

وإستمرارا لجهود مديرية أمن القاهرة فى ضبط كل ما يخل بالأمن العام، وبعد عدة حملات ناجحة بمناطق المعادي والزمالك، قامت أجهزة الأمن الآن بحملات ليلية مكبرة بمناطق الرحاب ومدينتي التابعين لقسم شرطة التجمع الأول، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وكافة الأجهزة المعنية بالمديرية، وقامت الحملة بضبط العديد من المخالفات التى تم إتخاذ الإجراءات القانونية نحوها وإحالتها للنيابة العامة.

وعززت تلك الحملة من شعور المواطنين بالأمن والأمان وساعدت على تحقيق الإنضباط المرورى، وسوف تتواصل الحملات بكافة مناطق العاصمة لتحقيق أمن وأمان المواطنين.


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