أكلات مهمة فى اللانش بوكس هتقوى مناعة طفلك وتحميه من كورونا

كتبت نهير عبد النبى

مع دخول فصل الشتاء وموسم المدارس تزداد الاصابة بالامراض والفيروسات والعدوى وخصوصا مع انتشار الفيروس التاجى، لذلك ينصح الأمهات بالتغذية السليمة لأطفالهن والاهتمام بالأكلات التى تحميهن من الإصابة بعدوى كورونا.

ويقدم اليوم السابع أبرز الأكلات الصحية التى ينصح بوضعها فى اللانش بوكس الخاص بأطفالك فى المدرسة وفقا لما ذكره موقع webmd

1:الزبادى



يحتوى الزبادى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة المناعة وبناء عضلات الطفل ونموه الصحى، وينصح بوضع علبة زبادى مع الطعام الخاص بالطفل فى اللانش بوكس.

2:المكسرات



تحتوى المكسرات على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تقوى المناعة وتغذى الجسم وتحميه من الأمراض، كما إنها تقلل من عدوى التهاب الجهاز التنفسى عند الأطفال.

3: خضروات



ينصح بوضع ثمرة خضار فى اللانش بوكس لمساعدة جهاز المناعة عند طفلك على مقاومة الأمراض ومنها"البروكلى،الفلفل، الخيار، الطماطم".

4:الفواكه الحمضية



تعتبر الفواكه الحمضية من أبرز أنواع الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض وخصوصا فيتامين سى ومنها" البرتقال، الجوافة، اليوسفى، الكيوى".

5:اللحوم الخالية من الدهن



اللحوم الخالية من الدهون تعمل على تعزيز مناعة طفلك وحمايته من الأمراض والفيروسات.

كما ينصح بتشجيع طفلك على ممارسة التمارين الرياضية التى تساعد على تقوية المناعة والوقاية من الفيروسات والعدوى.