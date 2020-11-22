أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد 22-11-2020

كتبت : سماح حمدى

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في سوق الصاغة بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء على الذهب، وفق آخر تحديث للأسعار بالسوق، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 815 جنيها للجرام حتي صياغة هذه السطور.



أسعار الذهب اليوم: الذهب عيار 18 سجل 699 جنيه.

الذهب عيار 21 سجل 815 جنيها للجرام.

الذهب عيار 24 سجل 932 جنيه.

وتباينت أسعار العملات اليوم الأحد 22-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى مع بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، وسجل سعر الدولار اليوم، 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار اليوم: 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.47 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.65 جنيه للشراء، 20.86 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى:بلغ 48.60 جنيه للشراء، و51.36 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.