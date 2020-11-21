وصول أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولي بالرعاية في قنا

قنا صابر سعيد

تابع حازم عمر، نائب محافظ قنا، وصول شاحنات أكبر قافلة إنسانية من صندوق تحيا مصر مُحملة بكراتين المواد الغذائية والبطاطين والأجهزة الطبية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من منظمات المجتمع المدني لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحسن عثمان، وكيل المديرية، و محمود رشدي، ممثل صندوق تحيا مصر، ومسئولي عدد من الجمعيات الأهلية.

أوضح نائب المحافظ، أن الشاحنات محملة بعدد 10 آلاف كرتونة مواد غذائية ، 12 ألف و500 بطانية و 16 الف و146 دواجن مجمدة ، وتتولى توزيعهم عدد من المؤسسات الأهلية والخيرية علي الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قري ومراكز المحافظة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي ووفقا لضوابط محددة لضمان وصولها إلى مستحقيها .

وأشار نائب المحافظ، إلي أن القافلة تضمنت أيضا 24 كرسي لخدمة مرضي الغسيل الكلوي تم تسليمهم لمديرية الصحة لتتولي توزيعهم حسب الاحتياج ، مشيدا بمجهودات صندوق تحيا مصر وكافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في توفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، معربا عن خالص شكره لمسئولي الصندوق والمؤسسات الأهلية علي دعم ومشاركة جهود الأجهزة التنفيذية في توفير سبل الحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية.