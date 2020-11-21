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وزير العدل يؤكد عدم السماح بدخول المحاكم إلا بارتداء الكمامة

السبت، 21 نوفمبر 2020 09:50 م
وزير العدل يؤكد عدم السماح بدخول المحاكم إلا بارتداء الكمامة وزير العدل
كتب محمد شرقاوى

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قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير المنظومة القضائية، وتم العمل على خطة تطوير المحاكم وحاليا نحن في المرحلة الثالثة، مضيفا أن فترة كورونا تسببت في تأجيل عدد كبير من القضايا ولكن مع عودة فتح المحاكم تم الانتهاء من القضايا المتأخرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" تقديم الإعلامي أسامة كمال بقناة "المحور"، أنه تم تطوير 252 محكمة في المرحلة الأولى أبرزها محاكم عابدين ومصر الجديدة والإسكندرية، لافتا إلى أنه تم تقليل أعداد الحضور داخل المحاكم بسبب جائحة كورونا، ومستمرون في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المحاكم وعدم السماح لأي أحد الدخول الا بارتداء الكمامة.

وتابع أنه حتى الاَن لم تحدث مشاكل تقنية في منظومة تجديد الحبس عن بعد، لافتًا إلى أن هذه التقنية آمنة واكثر فائدة مادية.

وأجهش وزير العدل بالبكاء عند سؤال أسامة كمال عن آخر ما وصلت إليه قضية استشهاد القاضي محمد مروان الذي استشهد في حادث استهداف سيارة تقل القضاة بمدينة العريش، معلقا: "القضاء المصرى نزيه وتسير الأحكام على المواطن وعلى الإرهابى سواء وننتظر حكم القضاء".


عمر مروان

وزير العدل

العدل

المحاكم

كورونا

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