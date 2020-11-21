الرئيسية أخبار عربية وزير الطاقة السوداني يعلن تخفيض أسعار البنزين والديزل السبت، 21 نوفمبر 2020 07:51 م أسعار البنزين رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني، خيرى عبدالرحمن، تخفيض أسعار البنزين والديزل في البلاد اليوم السبت. وزير الطاقة السوداني أسعار البنزين أسعار البنزين والديزل السودان اخبار السودان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرى السودانية: السودان تقرر عدم المشاركة بالاجتماع الوزاري حول سد النهضة السبت، 21 نوفمبر 2020 04:26 م وزير الكهرباء: مشروع الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 80 ميجا ونستهدف زيادته لـ300 السبت، 21 نوفمبر 2020 02:59 م مصر والسودان علاقات تاريخية واستراتيجية ممتدة.. التدريبات العسكرية المشتركة بين القاهرة والخرطوم بداية لتعزيز التعاون الأمنى .. و"نسور النيل 1" تدفع نحو رفع القدرات وبناء ترسانة جوية رادعة السبت، 21 نوفمبر 2020 01:54 م العالم هذا الصباح.. آلاف الإثيوبيين ينتظرون الطعام على الحدود مع السودان.. فتيات غزة يقتحمن رياضة الرجال.. وجدران حى الطريف بالسعودية تتزين بقادة مجموعة الـ20.. صور السبت، 21 نوفمبر 2020 09:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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