اليوم السابع
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وزير الخارجية السعودى: نثق فى عمل الإدارة الأمريكية حول الاستقرار الإقليمي

السبت، 21 نوفمبر 2020 09:21 م
وزير الخارجية السعودى: نثق فى عمل الإدارة الأمريكية حول الاستقرار الإقليمي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
رويترز

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قال وزير الخارجية السعودي  فيصل بن فرحان لرويترز، إنه على ثقة في أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستواصل نفس السياسات التي تصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي.

وأضاف: أنه لا يرى أي تهديد للأمن الإقليمي خلال فترة انتقال السلطة في الولايات المتحدة، مؤكدا: تصنيف واشنطن جماعة الحوثي منظمة إرهابية سيكون "ملائما تماما".

وأشار الوزير السعودي إلى استمرار البحث عن سبيل لإنهاء الخلاف مع قطر لكنه أوضح أن الحل مرهون بعلاج مخاوف أمنية مشروعة.

وقال: الرياض لديها علاقات طيبة وودية مع تركيا


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