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وزير التعليم العالى يتفقد المتحف الفنى بجامعة حلوان.. ويؤكد: إضافة قوية للمتاحف

السبت، 21 نوفمبر 2020 12:47 م
وزير التعليم العالى يتفقد المتحف الفنى بجامعة حلوان.. ويؤكد: إضافة قوية للمتاحف وزير التعليم العالى يتفقد المتحف الفنى بجامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، للمتحف الفنى المعاصر بجامعة حلوان، وذلك برفقة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وشاهد الوزير العديد من اللوحات الفنية المتميزة وبعض أعمال النحت التى يتفرد المتحف بها، وأعرب عن إعجابه بما شاهده من أعمال فنية داخل المتحف.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن المتحف الفنى المعاصر بجامعة حلوان يعد إضافة قوية للمتاحف فى مصر، موجها بضرورة الانتهاء من تجهيز كافة الأعمال الفنية فى الوقت المحدد لها، تمهيدا لافتتاح المتحف خلال الفترة القادمة.

وجاءت الزيارة على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الذى يعقد اليوم بجامعة حلوان.

 

 
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