اليوم السابع
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هالة السعيد تتفقد جناح الوزارة بمعرض القاهرة الدولى للاتصالات CAIRO ICT2020

السبت، 21 نوفمبر 2020 04:57 م
هالة السعيد تتفقد جناح الوزارة بمعرض القاهرة الدولى للاتصالات CAIRO ICT2020 وزيرة التخطيط تتفقد معرض كايرو ICT وستقوم بجولة تفقدية بجناح وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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تفقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ قليل جناح الوزارة فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دورته الـ24 والتى ستنعقد غدًا الأحد 22 من نوفمبر وحتى 25 من نوفمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "The Big Reset"، بمشاركة مئات المتخصصين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا.

 

والتقت الدكتورة هالة السعيد خلال جولتها التفقدية بفريق العمل القائم على جناح الوزارة وراجعت مع الفريق العروض التقديمية والمعلومات التى سيتم استعراضها خلال أيام المعرض والتى ستناقش عددًا من الموضوعات المهمة التى تعمل عليها الوزارة تشمل منظومة البنية المعلوماتية المكانية، تطوير خدمات المحليات، وتطوير خدمات المواليد والوفيات.

 

 كما تابعت السعيد سير العمل بالجناح ووضع اللمسات الاخيرة تمهيدًا لبدأ فعاليات المعرض غدًا.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض حوالى 50 ألف زائر للاطلاع على مجموعة واسعة من عروض وخدمات شركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية

 

 
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وزيرة التخطيط تتفقد معرض كايرو ICT وستقوم بجولة تفقدية بجناح وزارة التخطيط
 

 

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هالة السعيد اثناء تفقدها جناح الوزارة 
 

 

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فريق  العمل القائم علي جناح الوزارة
 

 

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هاله السعيد تتابع  سير العمل بالجناح

 

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الدكتورة هالة السعيد وفريق  العمل القائم علي جناح الوزارة
 

 


معرض كايرو ICT

قطاع الاتصالات

الرئيس عبد الفتاح السيسى

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