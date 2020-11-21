اليوم السابع
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ننشر أسماء المتوفين والمصابين بحادث تصادم صحراوى أطفيح

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:14 م
ننشر أسماء المتوفين والمصابين بحادث تصادم صحراوى أطفيح اسعاف - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

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وقع حادث مرورى بين مينى باص وميكروباص بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح ونتج عنها وفاة 4 اشخاص وإصابة 9 آخرين وهم "حسن.ع.م" 22 سنة مصاب كدمات متفرقة، و"محمد.أ.ع" 7 سنوات اشتباه ارتجاج بالمخ، و "أشرف.ع" 37 سنة مصاب بكسور و"حسن.س.إ"45 سنة، مقيمون محافظة أسيوط، و"راضى.ر"37 سنة، و"خميس.م.ع" 32 سنة مقيمون بدائرة مركز شرطة أطفيح، وطارق.س."27 سنة، و"محمد.ع.ف" 21 سنة  مصاب كدمة بالرأس.

 

كما توفى في الحادث "حسن.ق.م"، و"على.م"، و"عامر.ح" ، و"حماده.ع" مقيمون محافظة أسيوط، وتم نقل المصابين والمتوفين إلي مستشفي أطفيح المركزي.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بمنطقة أطفيح، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات للقادم من جنوب الجيزة اتجاه ابو النمرس وسط تواجد الخدمات المرورية بكافة محاور المحافظة.


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