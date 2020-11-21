مصرع 7 فى حادث اصطدام سيارة بشاحنة فى الهند

لقى سبعة أشخاص مصرعهم اليوم /السبت/ جراء اصطدام سيارتهم بشاحنة فى منطقة "سوريندرانجار" بولاية "جوجارات" الهندية، حسبما أعلن مسئول بالشرطة الهندية، وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية أن المعاينة الأولية للحادث أظهرت السيارة في حالة تالفة، بينما تبين تلف واجهة الشاحنة فقط.
مصرع 7 فى حادث اصطدام سيارة بشاحنة فى الهندالسبت، 21 نوفمبر 2020 01:00 م
حادث تصادم - أرشيفية
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