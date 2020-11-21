اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 7 فى حادث اصطدام سيارة بشاحنة فى الهند

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:00 م
مصرع 7 فى حادث اصطدام سيارة بشاحنة فى الهند حادث تصادم - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 لقى سبعة أشخاص مصرعهم اليوم /السبت/ جراء اصطدام سيارتهم بشاحنة فى منطقة "سوريندرانجار" بولاية "جوجارات" الهندية، حسبما أعلن مسئول بالشرطة الهندية، وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية أن المعاينة الأولية للحادث أظهرت السيارة في حالة تالفة، بينما تبين تلف واجهة الشاحنة فقط.


حادث

الهند

تصادم

حادث سير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العالم على موعد مع لقاح أكسفورد بداية العام الجديد.. الحقن بجرعتين لمواجهه كورونا بسعر لا يتخطى 5 دولارات.. معهد أمصال الهند يعلن توفير الجرعات فى فبراير 2021.. وأحد العلماء يؤكد ضرورة توفير عدة لقاحات

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 05:00 م

إصابات فيروس كورونا فى الهند تكسر حاجز التسعة ملايين حالة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 07:59 ص

الهند تشترى 1.5 مليار جرعة من لقاح كورونا لتلقيح سكانها بالكامل

الخميس، 19 نوفمبر 2020 05:30 م

إصابات كورونا فى الهند تلامس 9 ملايين حالة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 08:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة