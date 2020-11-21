مدير عام آثار الكرنك وطريق الكباش يفوز بالجائزة الثانية بمسابقة "أنا والصين"

فاز مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك وطريق الكباش، بالجائزة الثانية فى مسابقة الكتابة "أنا والصين" والتى نظمها المركز الثقافى الصينى فى القاهرة بالتعاون مع مجلة الصين اليوم ومجلة الإذاعة والتليفزيون المصرية، عن عام 2020.

وقد شارك فى المسابقة 372 مشارك من مصر بأعمال أدبية مختلفة تبرز العلاقة المتميزة بين مصر والصين.

وفاز مصطفى الصغير عن عمله الأدبى تحت عنوان "استعد ستسافر إلى الصين"، تناول فيه قصة تدشين التعاون المصرى الصينى المشترك فى مجال العمل الأثرى من خلال المشاركة ضمن فريق العمل الخاص ببلورة سبل التعاون بين الجانبين المصرى والصينى، وسرد مراحل التطور فى توثيق العلاقات المشتركة على أرض مصر والصين من حيث المشاركات العلمية المصرية المتميزة فى المؤتمرات الصينية الكبرى، وكذا تأسيس أول بعثة أثرية مصرية صينية مشتركة فى معبد مونتو بالكرنك، وأيضًا مساندة الشعب المصرى لنظيره الصينى أثناء اجتياح وباء فيروس كورونا المستجد لجمهورية الصين الشعبية، هذا بالإضافة إلى إظهار روح التآلف فى العلاقات الإنسانية بين المصريين والصينيين والتى تجسدت فى مواقف متعددة، مشيرا إلى الدور الرئيسى الذى قام به وزير السياحة والآثار لإنجاح التعاون المصرى الصينى المشترك فى المجال العمل الأثرى لأول مرة بما يعود بالنفع المتبادل على الجانبين من خلال اندماج حضارتين عظيمتين كمصر والصين.