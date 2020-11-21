محمد شاكر: صرف النظر نهائيًا عن استخدام الفحم فى توليد الكهرباء

كتبت أسماء أمين

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صرف النظر نهائيًا عن استخدام تكنولوجيا الفحم النظيف فى توليد الكهرباء، متابعًا: "توقف ذلك الاقتراح نهائيًا".

وأضاف شاكر فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته بالمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومى بعنوان "الطاقة والتنمية المستدامة"، والذى يقام تحت رعاية رئيس الوزراء، أن استراتيجية مصر 2030 تستهدف زيادة حجم إنتاج الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالى حجم الطاقة فى مصر، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن تلك الخطة تتسم بالمرونة وخاضعة لإعادة النظر باستمرار.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة فى مصر وراء التراجع عن استخدام الفحم فى توليد الكهرباء، والتوسع بدلا من ذلك فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحًا أنه يجري حاليًا إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية بطاقة 2400 ميجا وات، وبتكلفة تصل إلى نحو 2.7 مليار دولار.

وكشف عن تنفيذ محتطين لتوليد الكهرباء من المياه بكل من أرمنت والأقصر، موضحا أن محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة المائية تستهدف فى المقام الأول على تخزين الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال استخدام الطاقة المتجددة فى رفع المياه إلى مكان مرتفع، ثم إعادة استخدام تلك المياه فى توليد الكهرباء عن طريق التوربينات المائية.

وأوضح وزير الكهرباء أنه يمكن استخدام المحطات المائية فى إنتاج الكهرباء فى أوقات توقف محطات الطاقة الشمسية خلال ساعات الليل.