محافظ الفيوم يتفقد قافلة المواد الغذائية المقدمة من "صندوق تحيا مصر"

الفيوم رباب الجالى

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، قافلة المساعدات الغذائية والبطاطين والملابس الجاهزة وأجهزة الغسيل الكلوي المقدمة من صندوق "تحيا مصر" للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "نتشارك.. علشان بكره"، أكبر قافلة إنسانية فى العالم، لرعاية مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية؛ استعداداً لفصل الشتاء.

وكشف المحافظ، أن قافلة صندوق تحيا مصر لمحافظة الفيوم شملت 32 سيارة ومقطورة محملة بــــ63 ألف و852 شنطة دواجن، كل شنطة بها دجاجتين بمتوسط وزن 2,3 كيلو جرام، و6 آلاف شنطة وجبات غذائية مخصصة لتجهيز 48 ألف وجبة من بنك الطعام المصري، و40 ألف كرتونة مواد غذائية، كما تشمل القافلة 6 آلاف بطانية، وألفين كرتونة ملابس جاهزة، كل كرتونة بها 6 قطع ملابس رجالي متنوعة، وقطعتين ملابس حريمي، و3 قطع ملابس بناتي، وقطعتين ملابس أولادي.

وتابع، أن القافلة تشمل أيضاً 22 جهاز غسيل كلوي سيتم توزيعها بالتنسيق مع مديرية الصحة، بواقع 4 أجهزة لكلٍ من مستشفى الفيوم العام، وطامية المركزي، وحميات الفيوم، و8 أجهزة لمستشفى اطسا المركزي، وجهازين لمستشفى فيديمين، وذلك ضمن مبادرة "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوي، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية، مثمناً جهود رئيس الجمهورية فى إطلاق فعاليات قافلة المساعدات الغذائية، القافلة الأكبر من نوعها على مستوى العالم، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد "الأنصاري" أن القافلة تُظهر مدى قدرة مصر على التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم أجمع، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية وفق ضوابط محددة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، حيث يتم استلام هذه المساعدات بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى ثم توزيعها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية على المستحقين بمختلف مراكز المحافظة، مشدداً على مراعاة عدم التزاحم أو التكدس خلال توزيع المساعدات، وتطبيق الإجراءات الوقائية التى أعلنتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا.

شهد فعاليات قافلة المساعدات الغذائية إيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة، أشرف سعد مدير المتابعة والتقييم بصندوق تحيا مصر، ومي أسامة منسق الصندوق بالفيوم، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة بالمبادرة.