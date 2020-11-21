محافظ البحيرة يعلن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ.. صور

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه مع بداية سقوط الأمطار التى تشهدها بعض مراكز المحافظة، انتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفورى للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحى والكهرباء والحماية المدنية وفقًا للخطط الموضوعة مسبقًا، مشيرا أن المحافظة استعدت من خلال أكثر من 800 معدة وطاقم للتدخل ورفع تراكمات المياه من شوارع مدن وقرى المحافظة بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية.

كما وجه اللواء المحافظ باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقى كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعى، مؤكدا على التواجد المستمر لجميع القيادات للعمل جنبا إلى جنب مع اجهزة التدخل، مشيرًا إلى أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها واستنفارها الكامل وفقا لما هو معد مسبقا.

وأضاف محافظ البحيرة، أنه رغم الأمطار الغزيرة إلا أن كافة الأمور تحت السيطرة وجارى رفع التراكمات أولا بأول مع الصيانة الفورية لأى أعطال قد تحدث.

هذا ويهيب اللواء المحافظ بالسادة المواطنين الابتعاد عن مواطن الخطورة وإخلاء المناطق ذات الخطورة الداهمة أو المنخفضة فى حالة الأمطار الغزيرة، وكذا الالتزام بإتباع الإرشادات التى تم التنويه عنها والتأكيد عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.