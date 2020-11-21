محافظ الإسكندرية: موجة جديدة من الطقس السيىء تضرب المحافظة 27 نوفمبر الجارى

كتب محمد عبد المجيد

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هناك موجة من الطقس السيىء جديدة سوف تضرب المحافظة فى 27 من نوفمبر الجارى، مشيرا إلى أن المحافظة ستعانى من جديد من نفس المشكلة، ولكن ستكون هناك حلول جزرية خلال الفترة القادمة.

وأضاف محافظ الإسكندرية خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج مساء DMC، والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على فضائية DMC، أن تغيير الأجواء المناخية أثر على الأمطار، وحتى النوات التى تضرب المحافظة أصبحت تأتى فى مواعيد غير مواعيدها الرسمية، مشيرا إلى أن كل الشوارع الرئيسية حالة المرور بها تسير بشكل جيد.

وأشار اللواء محمد الشريف، إلى أن هناك عددا من المناطق العشوائية، والعزب التى تنخفض عن مستوى الأرض، تجمع فيها المياه بالعديد من المنازل، ونعمل اليوم على شفط تلك المياه فى تلك التجمعات.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن هناك عددا من الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى الغير صحيحة، ومنها عدد من الصور التى تغطى فيها مياه الأمطار السيارات، وصورة أخرى يعوم فيها عدد من الطيور بالشوارع.

وقال اللواء محمد الشريف، إن أكثر المناطق المتضررة من موجة الطقس، هى العزب العشوائية مثل مناطق الفلكى والسيوف وعزبة الشامى وعزبة البحر وعزبة المطار، مشير إلى أن هناك بعض المناطق القديمة مثل منطقة كرموز والجمرك، وهى مناطق بها منازل متهالكة، صادر لها قرارات إزالة.