لحظة انقلاب شاحنة بوزن 200 طن واحتراقها داخل منجم حديد فى روسيا.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

وثق فيديو لحظة مرعبة لانقلاب شاحنة قلاب بوزن 200 طن في جرف على ارتفاع 80 قدما، واشتعال النيران فيها، إلا أن السائق تمكن من الفرار في اللحظات الأخيرة، حيث أظهر لحظة وقوع الشاحنة بأحد المناجم بمنطقة سفيردلوفسك في روسيا المملوكة لإحدى الشركات التي تدير العديد من مناجم الحديد.

وذكر جريدة ديلى ميل البريطانية، أن السائق الذي لم يذكر اسمه تمكن من الهروب من السيارة وتلقى الإسعافات الأولية بعد الحادث وهو الأن على قيد الحياة وتحت إشراف طبى.





وأوضح الفيديو لحظة انقلاب الشاحنة في الجو قبل وقوعها في حفرة بمنجم لخام الحديد واشتعلت فيها النيران حيث سقطت تحت وزن الشاحنة وهي تموضع نفسها لتحرير حمولتها لتسقط على الأرض، فيما اظهر الفيديو اشتعال النيران فيها فور سقوطها.

وقال متحدث باسم المصنع: "نتيجة للحادث انقلبت الشاحنة القلابة واستطاع السائق الهروب وهو الأن على قيد الحياة وتلقى الإسعافات الأولية ، والموظف تحت إشراف طبيين بينما يدرس المصنع يدرس أسباب الحادث".

يعتبر مصنع كاتشكانارسكي للتعدين والمعالجة لخام الحديد واحدًا من أكبر خمس شركات تعدين خام في روسيا ويقوم مصنع بحفر خام الحديد من أربعة مناجم مفتوحة ومعالجة الرواسب وتحويلها.