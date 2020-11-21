فيديو.. عامل يلقى مادة حارقة على شاب ويشعل به النار حتى الموت فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

حصل اليوم السابع على مقطع فيديو، سجلته كاميرات المراقبة، يرصد مشهد مقتل شاب على يد عامل، بإلقاء مادة حارقة عليه وإشعال النار به، مما أسفر عن مصرعه، بسبب خلافات مادية، بأحد شوارع قرية فى كرداسة.





وألقى عامل زجاجة تحتوى على مادة حارقة، على شاب، فأشعل النار به مما أسفر عن مصرعه، بعد مشادة كلامية بينهما فى الشارع، نتيجة خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة إصابته بحروق متفرقة بأنحاء جسده، حيث تم نقله إلى المستشفى فى محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

بإجراء التحريات تبين أن عامل وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما، حيث ألقى عليه زجاجة تحتوى على مادة حارقة، فاشعل النار به، وفر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.