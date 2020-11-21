اليوم السابع
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فرض حظر تجوال فى العاصمة السودانية الخرطوم بسبب اشتباكات قبلية مسلحة

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:01 ص
فرض حظر تجوال فى العاصمة السودانية الخرطوم بسبب اشتباكات قبلية مسلحة السودان - ارشيفية
وكالات

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فرضت السلطات السودانية حظر التجول الشامل شرقي العاصمة الخرطوم، بسبب اشتباكات قبلية مسلحة اندلعت هناك.
 
وجاء في بيان لحاكم ولاية الخرطوم أيمن نمر، أن القرار يأتي "حفاظا على السلم والأمن الاجتماعي في مدينة أبو دليق بمحلية شرق النيل شرقي العاصمة وسلامة المواطنين"، على أن يستمر الحظر حتى السبت 28 نوفمبر الجاري.
 
وفي وقت سابق من يوم الخميس، اندلعت اشتباكات مسلحة بين قبيلتي البطاحين والكواهلة في مدينة أبو دليق.
 
وقال تاج الدين عمر تاج الدين زعيم قبيلة الكواهلة في حديث صحفي إن "الاشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات بين الطرفين وتم نقل بعض المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".
 
وحول أسباب الاشتباكات، قال تاج الدين إن "الكواهلة نصبته ناظرا على القبيلة، الأمر الذي أثار حفيظة قبيلة البطاحين التي ترفض تنصيب زعامة مماثلة لهم في أبو دليق".

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حظر تجوال فى السودان

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