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غرفة المنشآت السياحية: مواعيد غلق "الديسكو" 2 صباحًا ومسارح المنوعات 3 صباحًا

السبت، 21 نوفمبر 2020 10:16 م
غرفة المنشآت السياحية: مواعيد غلق "الديسكو" 2 صباحًا ومسارح المنوعات 3 صباحًا عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية والمطاعم السياحية
ماجد تمراز

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أكد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية والمطاعم السياحية، أن قرارات الحكومة بمواعيد غلق المحلات في ظل فترة فيروس كورونا جيدة للغاية، ولكن تلك القرارات صدرت لما بعد فيروس كورونا، وقال: "الديسكو هيستمر حتى الساعة 2 مساء، ولم يصدر بها قرار رسمي ولكن نحن نعلم أنه سيتم تطبيق ذلك الموعد على الديسكوهات، ومسارح المنوعات التي تضم حفلات أغاني وحفلات رقص شرقي، سواء داخل الفنادق أو خارجه تغلق الساعة 3 صباحا".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة on: "المواعيد التي تم وضعها لغلق المنشآت السياحية سيتم تطبيقها، وسيتم بعدها مراجعتها مع وزارة السياحة فيما بعد، وقد يكون هناك تجاوزات لأن التطبيق قد لا تصل نسبته إلى 100% في بعض الأماكن ويتم عمل حملات على بعض المناطق".


غلق المحلات

مواعيد غلق المحلات

المنشآت السياحية

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