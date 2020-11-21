اليوم السابع
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ضبط 5600 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

السبت، 21 نوفمبر 2020 10:49 ص
ضبط 5600 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة ارتداء الكمامة بالمواصلات
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الداخلية الإجراءات القانونية قِبل 5600 سائق نقل جماعى لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وتحرير 467 مخالفة لقرارات الغلق.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

 

 

 


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