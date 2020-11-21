ضبط عاطل بتهمة الشروع بقتل زوجته وإطلاق النار على ضابط وأمين شرطة بقنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط عاطل بقرية الأشراف بتهمة الشروع فى قتل زوجته وإطلاق النار على ضابط وأمين شرطة، وهارب من حكمين بالمؤبد، وحكم بالسجن 10 سنوات. كان قد تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بالقبض على حسن. أ، 35 عاما، عاطل ومحكوم عليه بحكمين مؤبد والسجن 10 سنوات.

وتبين من تحريات المباحث، أن العاطل والمسجل خطر ضبط بتهمة الشروع في قتل زوجته بطلق نارى ومقاومة ضابط شرطة وأمين شرطة وإطلاق النيران عليهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.