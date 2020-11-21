صور.. محافظ كفر الشيخ يشدد على رفع وإزالة الإشغالات من الشوارع

كفر الشيخ _محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، شوارع مدينة كفرالشيخ، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وبحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كف الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير ادارة المرور.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على إزالة التعديات، وإشغالات الطرق، من شوارع مدينة كفرالشيخ، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور كفرالشيخ والجهات المعنية، لتسيير الحركة أمام المواطنين والحفاظ على السيولة المرورية، والمظهر الحضارى للشارع المصري.

شملت جولة المحافظ، الموقف القديم بشرق العاصمة، لمتابعة أعمال التطوير، وتحسين خدمات النقل الجماعى للمواطنين بدائرة المحافظة، بالإضافة إلى أعمال شارع ابراهيم المغازى وتحويله إلى اتجاه واحد، كذا طريق صبرى القاضي، مشددًا على أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، بضرورة الالتزام بحدود المحال والأماكن الخاصة بهم، وعدم التعدى على حرم الطريق.

ووجه محافظ كفرالشيخ، رئيس مجلس المدينة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، دون تجاوز مع أحد أو تعسف فى تطبيق القانون، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة فى مواجهة جميع مظاهر التعديات العشوائية.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة إزالة أية حالات إشغالات وتعدٍ لتحقيق سيولة مرورية بالمدينة والحد من الزحام والتكدس، وعدم التعدى على الرصيف.

محافظ كفر الشيخ يشدد على رفع وإزالة الإشغالات

محافظ كفر الشيخ يشدد على رفع وإزالة الإشغالات

محافظ كفر الشيخ يشدد على رفع وإزالة الإشغالات

محافظ كفر الشيخ يشدد على رفع وإزالة الإشغالات