صور.. طلاب تايلاند يطالبون بإسقاط الحكومة وتنفيذ إصلاحات ملكية

رويترز

قاد طلاب في المرحلة الثانوية في بانكوك احتجاجا شارك فيه آلاف المتظاهرين اليوم السبت داعين لإسقاط الحكومة وإصلاح النظام الملكي في تايلاند. ارتدى الطلاب أزياء تمثل الديناصورات في إشارة إلى المؤسسة الحاكمة في البلاد.

وهذا هو أكبر احتجاج منذ تحذير رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا يوم الخميس من أن الشرطة ستستخدم كافة القوانين ضد المحتجين الذين صاروا أكبر تحد لحكام تايلاند منذ سنوات.

وقال الزعيم الطلابي بنجامابورن نيفاس لرويترز "نحن نمثل النيازك التي ستسحق الديناصورات حتى تنقرض".

وتدور الاحتجاجات منذ يوليو تموز حول ثلاثة مطالب أساسية هي عزل رئيس المجلس العسكري السابق برايوت من منصب رئيس الوزراء وإعداد دستور جديد وإجراء إصلاحات في نظام الملك ماها فاجيرالونكورن.

لكن طلاب المرحلة الثانوية يطالبون أيضا بحريات أكبر ومعاملة أكثر عدلا في نظام تعليمي يقولون إنه عفا عليه الزمن.



أشكال للدينصورات



جانب من المظاهرات



ديناصور



مظاهرات الطلاب في تايلاند