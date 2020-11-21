صندوق تحيا مصر يدعم مديرية الصحة بالبحيرة بـ 32 ماكينة غسيل كلوى

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ،على أهمية الدور الكبير الذى يقوم به صندوق تحيا مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم فى شتى القطاعات وعلى رأسها القطاع الطبى والمنظومة الصحية وكذا دعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل والأرامل والأيتام والمساهمة فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية فى مختلف القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتؤتي ثمارها في تنمية مستدامة.

وانطلاقًا من الدور الذي تقوم به المحافظة لدعم احتياجات القطاع الصحي وتوفير الرعاية الطبية اللائقة لتطوير وتحسين ورفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين حرصًا على سلامتهم ورفع المعاناة عنهم من خلال المتابعة الدورية وتحديد الاحتياجات الملحة والأجهزة الطبية اللازمة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءته بالتعاون والتنسيق مع الصحة و صندوق تحيا مصر.

أكد الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحة انه تم اليوم توريد 32 ماكينة غسيل كلوى جديدة و 25 كرسى لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة من قِبل صندوق تحيا مصر، حيث سيتم توزيعهم على المستشفيات التابعه للمديرية طبقاً للأكثر إحتياجاً.

ويتقدم اللواء المحافظ ووكيل وزارة الصحة بالبحيرة بأسمى آيات الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لدعمه المستمر للقطاع الصحى، الأمر الذى أدى إلى أحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالإضافة إلى الجهود المتميزة التى تقوم بها وزارة الصحة والسكان لتعظيم إمكانيات القطاع الصحى وتطوير المنظومة الصحية.