سوهاج تستقبل أكبر قافلة ينظمها صندوق تحيا مصر برعاية الرئيس.. صور

سوهاج محمود مقبول

استقبل اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج، والدكتور محمد عبد الهادى مدير مكتب المحافظ، نائبين عن اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم اليوم السبت، القافلة المخصصة للمحافظة والمكونة من 16 سيارة نقل تحتوى على 40000 شنطة مجمدات، و9600 شنطة وجبات، 18000 كرتونة مواد غذائية و5500 بطانية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق أكبر قافلة مساعدات للأسر الأولى بالرعاية.

وأشار اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج عقب تفقده للقافلة إلى أنه سيتم توزيع تلك المساعدات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهي "مصر الخير و الأورمان و صناع الخير و بنك الطعام " وستقوم تلك الجمعيات بتوزيع المساعدات على الجمعيات القاعدية بقري محافظة سوهاج التي ستقوم بدورها بتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبدالهادى مدير مكتب المحافظ أن هناك تعاون مستمر بين المحافظة وبين صندوق تحيا مصر وأن المحافظة بها مقر دائم للصندوق لخدمة كافة محافظات الصعيد وأن قافلة اليوم تعد من أكبر القوافل التي تشهدها محافظة سوهاج وهذه القافلة لن تكون الأخيرة ومن بين السيارات سيارة محملة بعدد 53 جهاز غسيل كلوى لخدمة 400 مريض وهم أكثر من عدد المرضى الموجودين بمحافظة سوهاج.

كما أوضح محمد عبدالسلام مدير مديرية التضامن الاجتماعى، أن هذه القافلة تتم بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر لتكثيف أنشطة الصندوق في مجالات "الحماية الاجتماعية -التنمية الاقتصادية -الرعاية الصحية"، للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بتمويل تخطي قيمته مليار جنيه على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد بالأمس الاحتفالية الكبرى التي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان نتشارك ... علشان بكره، وذلك بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة استعداداً لفصل الشتاء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعايته، وتتكون القافلة من 199 سيارة جامبو، و271 مقطورة تحتوي على مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 200 طن من الدواجن ومليون بطانية.