اليوم السابع
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السبت، 21 نوفمبر 2020 05:56 م
خالد صلاح
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رومانيا تسجل 9700 إصابة و160 حالة وفاة بفيروس كورونا

السبت، 21 نوفمبر 2020 05:39 م
رومانيا تسجل 9700 إصابة و160 حالة وفاة بفيروس كورونا كورونا
أ ش أ

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سجلت رومانيا 9700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليتجاوز العدد الكلي للحالات في البلاد منذ بداية الجائحة 412 ألف حالة.


وذكرت إذاعة (صوت رومانيا)، اليوم السبت، أنه تم تأكيد أيضا 160 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات بالمرض إلى 9900 حالة.


وأشارت إلى أن معظم حالات الإصابة الجديدة في العاصمة بوخاريست ومدينة كلوج (الواقعة شمال غربي البلاد)، كما يتواجد 1132 مريضا بوحدات الرعاية المركزة في المستشفيت، بينما تماثل نحو 70% من المصابين للشفاء.


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