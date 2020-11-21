اليوم السابع
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خالد صلاح
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رئيس غرفة الجيزة التجارية عن مواعيد عمل المحلات: تغلق الباب أمام الإكراميات

السبت، 21 نوفمبر 2020 10:48 م
رئيس غرفة الجيزة التجارية عن مواعيد عمل المحلات: تغلق الباب أمام الإكراميات غلق المحلات - أرشيفية

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قال محمد إمبابي رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن مواعيد غلق المحال التجارية وأي نشاط آخر هو جزء من قانون المحال العامة، الذي يقضي على الاقتصاد الموازي غير الرسمي، كما منح الفرصة لتوفيق أوضاع المحال التي تعمل دون تراخيص أو في عقارات مخالفة، وذلك لمدة 5 سنوات للحصول على رخصة مؤقتة ثم يحصل على رخصة مستديمة.

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "هذا القانون يغلق الباب أمام الإكراميات وممارسة الضغوط على أصحاب المحال، كما يجب تطبيق مواعيد الغلق لتوفير الطاقة والمواد البترولية والحفاظ على البيئة".

 

وتابع، أن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي أرسل لـ27 غرفة في أول العام حتى تقدم كل منها دراستها ومقترحاتها، مشيرًا إلى أن غرفة الجيزة اقترحت غلق المحال في الشتاء بحلول الساعة الثامنة مساءً وفي الصيف بحلول الساعة التاسعة مساءً.

 

وحول آلية التنفيذ، قال: "الأمر لن يكون متوقفًا على الحي فقط، ففي كل حي سيكون هناك مصدر إصدار التراخيص، وهذا المركز سيحتوي على لجنة مكونة من 6 أشخاص من 6 جهات مختلفة على رأسهم وزارة الداخلية لمتابعة التنفيذ والعقوبات ستكون أعلى".


غلق المحلات

مواعيد غلق المحلات

المنشآت السياحية

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