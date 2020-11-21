اليوم السابع
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خالد صلاح
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رئيس الفلبين يوافق على انهاء حظر سفر العاملين في المجال الطبي للخارج

السبت، 21 نوفمبر 2020 07:48 ص
رئيس الفلبين يوافق على انهاء حظر سفر العاملين في المجال الطبي للخارج الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي
رويترز

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 وافق الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على إنهاء حظر على سفر العاملين في مجال الرعاية الصحية للخارج حسبما قال وزير العمل يوم السبت ، مما يمهد الطريق لآلاف الممرضات بالعمل في الخارج.
 
وقال وزير العمل سيلفستر بيلو لرويترز "وافق الرئيس بالفعل على رفع التعليق المؤقت لسفر الممرضين والعاملين الطبيين الآخرين للخارج."
 
ولكن بيلو قال إنه لضمان أن يكون لدى الفلبين عدد كافٍ من العاملين في المجال الطبي لمكافحة كوفيد-19 لن يُسمح إلا لخمسة آلاف من هؤلاء العاملين بمغادرة البلاد سنويا.
 
ويوجد بالفلبين ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات بكوفيد -19 في جنوب شرق آسيا.

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